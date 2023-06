Accordo Ue sul Data Act, nuove norme per l'accesso ai dati

(ANSA) - BRUXELLES, 28 GIU - L'Unione europea ha raggiunto l'accordo sul Data Act, l'insieme di nuove norme per regolamentare l'accesso a dati e algoritmi sul territorio europeo, in particolare nei settori dell'Internet of Things (IoT) e dell'intelligenza artificiale. Il Data Act punta a sbloccare i dati industriali non personali e a dare più controllo e potere di condivisione sui propri dati a utenti, aziende e pubbliche amministrazioni. Le norme facilitano anche il passaggio da un servizio cloud a un altro. E' prevista la possibilità per i governi di richiedere dati delle imprese in tempi di emergenza, mentre sono garantite tutele sui segreti commerciali. (ANSA).