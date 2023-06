Bignami, gestione dati è questione politica

"Questo è un governo politico, che ritiene che la generazione dei dati non sia un tema oggettivo e scevro da considerazioni politiche. I dati si riferiscono a persone in carne ed ossa e, nel momento in cui si afferma questo principio, bisogna avere presente che per questo Governo viene sempre prima la persona, l'individuo e la sua libertà". È quanto ha affermato il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Galeazzo Bignami intervenendo al convegno 'Tutela della privacy, sicurezza del dato e Pnrr a garanzia del cittadino' organizzato da Assinter Italia e Assinter Academy e in corso al Senato.

"È importante comprendere che l'applicazione della tutela della privacy, della preservazione dati, non può essere declinata soltanto in modelli operativi aziendali che mettono al riparo da conseguenze legali", ha aggiunto Bignami. "Se non si colgono questi elementi non si coglie la differenza tra un Governo tecnico e un Governo come il nostro".