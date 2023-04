Google, rimossi oltre 17 mln di annunci su guerra in Ucraina

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Nel 2022 Google ha rimosso oltre 5,2 miliardi di annunci pubblicitari e sospeso 6,7 milioni di account di inserzionisti per violazioni delle sue norme sicurezza. In particolare, sono stati bloccati più di 17 milioni di annunci relativi alla guerra in Ucraina ai sensi della policy sugli eventi sensibili. Sono alcuni numeri contenuti nell'Ads Safety Report, che la società redige periodicamente. Arriva contestualmente al lancio del Centro per la trasparenza pubblicitaria, "che permetterà alle persone di consultare gli annunci pubblicati sulle piattaforme di Google da inserzionisti verificati a livello globale".

"Sin dall'inizio della guerra in Ucraina abbiamo agito per vietare gli annunci che sfruttano, ignorano o giustificano la guerra - scrive in un post ufficiale Alejandro Borgia, Director, Product Management, Ads Safety - Abbiamo inoltre sospeso la maggior parte delle nostre attività commerciali in Russia sui nostri prodotti - inclusa la sospensione della pubblicazione di annunci in Russia e di annunci di inserzionisti basati in Russia, così come la sospensione della monetizzazione dei media finanziati dallo stato russo sulle nostre piattaforme. Per tutto il 2022, siamo rimasti vigili nell'applicare queste norme e abbiamo bloccato più di 17 milioni di annunci relativi alla guerra in Ucraina ai sensi della nostra policy sugli eventi sensibili. Oltre a questo, abbiamo rimosso gli annunci da più di 275 siti di media finanziati dallo stato sulle nostre piattaforme".

Più in generale, Google ricorda di aver bloccato e rimosso "oltre 51,2 milioni di annunci per contenuti inappropriati tra cui incitamento all'odio, violenza e dichiarazioni dannose per la salute e 20,6 milioni di annunci di prodotti o servizi pericolosi come armi ed esplosivi"; ha sviluppato "una norma specifica legata alla negazione del cambiamento climatico" per cui "ha bloccato la pubblicazione di annunci su oltre 300.000 pagine di publisher" e ai minori di 18 anni vieta "gli annunci che promuovono app di appuntamenti, concorsi e lotterie, così come prodotti per la perdita di peso". (ANSA).