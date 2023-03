YouTube: nuovo Ceo punta su streaming tv e giochi, podcast

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Sostenere il successo dei creator, creare la YouTube del futuro e proteggere la community": sono le priorità contenute in una lettera aperta di Neal Mohan, nuovo Ceo della piattaforma subentrato a Susan Wojcicki che ha lasciato il 16 febbraio. Nel futuro vede maggiori remunerazioni per i creatori di contenuti, una crescita dello streaming di tv e giochi, i podcast e l'Intelligenza artificiale (AI).

Tra gli obiettivi primari quello di dare ai creatori di contenuti più voce e diversi modi di guadagnare, vista anche la concorrenza di TikTok. "Abbiamo offerto opportunità di guadagno oltre agli annunci pubblicitari, grazie alla disponibilità degli abbonamenti in più paesi, a investimenti nello shopping e al miglioramento delle nostre offerte di prodotti a pagamento. Il loro riscontro è una parte fondamentale del modo in cui sviluppiamo i nostri prodotti", spiega Mohan aggiungendo che la piattaforma sta investendo in nuove funzionalità come i podcast, e c'è l'obiettivo di portare sempre di più "il meglio di YouTube in salotto", con lo streaming di canali tv e manifestazioni sportive. Altro settore su cui punta, è quello dei creatori di gaming che nel 2022 hanno contribuito con "due trilioni di visualizzazioni sulla piattaforma". Un trend in grande crescita è poi l'AI che permetterà di "ampliare la narrazione e aumentare il valore di produzione. Ci siamo presi i tempi necessari per sviluppare queste funzionalità in modo cauto e ponderato - sottolinea Mohan - Nei prossimi mesi svilupperemo strumenti con cui ciascuno possa adottare questa tecnologia in modo responsabile".

YouTube, aggiunge il nuovo Ceo, sta lavorando per rafforzare la sicurezza della community, portando avanti progetti per proteggere i bambini, i minori di 18 anni, "e mettere in evidenza contenuti di qualità". "Continueremo - conclude Mohan - a interagire con le istituzioni per condividere il nostro punto di vista sulle norme che hanno un impatto sui nostri creatori e artisti". (ANSA).