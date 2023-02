Musk vuole nominare nuovo Ceo Twitter entro fine 2023

Elon Musk punta a nominare il nuovo Ceo di Twitter entro la fine del 2023. Parlando in collegamento video al World Government Summit di Dubai, il miliardario ha risposto alle domande sul suo successore: per prima cosa "penso di dover stabilizzare l'organizzazione e assicurarmi che sia in una situazione finanziaria sana - ha detto - Immagino che probabilmente verso la fine di quest'anno sia un buon momento per trovare qualcun altro che gestisca l'azienda". A dicembre, dopo che milioni di utenti di Twitter avevano votato per la sua cacciata in un sondaggio che aveva organizzato lui stesso sulla piattaforma, Musk ha dichiarato che si sarebbe dimesso dalla carica di Ceo, ma solo quando avesse identificato un successore.