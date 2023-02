Cybercrime: Oliveto (Unimol),livello sicurezza aziende basso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 10 FEB - Pochi giorni fa diversi server e sistemi nazionali sono stati compromessi dall'ennesimo caso globale di cybercrime. Sebbene le recenti notizie confermino che l'attacco è rimasto limitato ad alcune decine di server, non c'è da stare tranquilli. L'ANSA ha chiesto a Rocco Oliveto, ordinario di 'Software Analytics' e referente del Corso di Laurea Magistrale in 'Sicurezza dei sistemi software' dell'Università del Molise, quali soluzioni possono essere messe in campo per arginare il fenomeno. "Ancora una volta - spiega - l'attacco è stato causato da un livello di sicurezza delle aziende ancora troppo basso, sebbene esistano buone pratiche consolidate e soluzioni per ridurre le vulnerabilità gravi dei sistemi informatici. I ransomware rappresentano un problema che dovrebbe essere ormai noto a tutti, eppure - sottolinea - la superficialità con cui si gestiscono i sistemi informatici consente agli hacker di continuare a sfruttare tali strumenti per mettere in atto azioni illecite. La mancanza di figure professionali specializzate nell'analisi e nel miglioramento del livello di sicurezza di un sistema software rappresenta un problema per la digitalizzazione dei nostri processi. Gli esperti di sicurezza sono tra le figure professionali più richieste dal mercato e la loro mancanza, come confermato dai numeri, si sente: nell'ultimo rapporto del Clusit, gli attacchi da gennaio a giugno 2022 hanno fatto registrare una crescita del 53% rispetto al 2018. In 4 anni e mezzo la media mensile di attacchi gravi a livello globale è passata da 124 a 190". Per rispondere a tale esigenza del mercato del lavoro, l'Unimol ha da qualche anno istituito un corso di Laurea Magistrale specializzato sulla cybersecurity che mira a formare specialisti della sicurezza informatica in grado di analizzare il livello di sicurezza di un sistema informatico e proporre azioni per mitigare eventuali sue vulnerabilità. (ANSA).