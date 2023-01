Instagram introduce anche in Italia 'Note', brevi messaggi di massimo 60 caratteri che utilizzano solo testo ed emoji. Per lasciare una nota, spiega la piattaforma, si accede alla sezione dei messaggi di Instagram, si scelgono i follower seguiti o la lista di Amici più stretti e la propria nota apparirà in alto alla loro casella dei messaggi per 24 ore.

Le risposte alle note arriveranno come messaggi diretti. "Durante le prime fasi di test - spiega Instagram - abbiamo capito quanto fosse importante per le persone avere un modo semplice e immediato per condividere i loro pensieri e avviare conversazioni. Dalla richiesta di suggerimenti alla condivisione di ciò che si sta facendo, le Note offrono alle persone un modo informale e spontaneo di esprimersi e di entrare in contatto con gli altri".