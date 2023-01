Apple: Tim Cook si taglia lo stipendio del 40% a 49 milioni

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il ceo di Apple Tim Cook riceverà, dopo una sua richiesta in tal senso, un taglio del 40% della sua remunerazione totale per il 2023 a 49 milioni di dollari. E' quanto si legge in una comunicato del gruppo all'autorità di vigilanza americana, Sec. In particolare la decisione, approvata dal comitato remunerazioni, prevede che l'obiettivo per il 2023 passa da 84 a 49 milioni di dollari con la parte fissa che resta invariata a 3 milioni, cos' come gli incentivi in contanti mentre il premio in azioni scende da 75 a 40 milioni di dollari.

Diversi analisti avevano giudicato eccessiva la remunerazione di Cook che ha un patrimonio stimato in 1,7 miliardi di dollari.

(ANSA).