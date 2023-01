Instagram e Facebook, stop alle pubblicità basate sul genere

Meta, la società proprietaria di Instagram e Facebook, ha annunciato che non consentirà più agli inserzionisti di attirare gli adolescenti con pubblicità legate al loro genere.

Da febbraio, i gruppi che vogliono pubblicizzare prodotti per minori su queste piattaforme avranno accesso solo alla loro età e localizzazione, per garantire che il contenuto degli annunci sia "appropriato e utile", si legge in una nota della compagnia guidata da Mark Zuckerberg, che dall'estate del 2021 vieta agli inserzionisti di venire a conoscenza della storia degli adolescenti tramite altri siti. Il gruppo prevede inoltre di rendere più facile per i minori di 18 anni indicare quando desiderano ricevere o meno annunci su determinati argomenti, come un genere di serie tv o uno sport specifico.