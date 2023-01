Twitter toglie le restrizioni agli spot politici

(ANSA) - WASHINGTON, 4 GEN - Twitter revoca le sue restrizioni agli spot politici. La decisione, che entrerà in vigore nelle prossime settimane, arriva mentre gli inserzionisti hanno cominciato ad abbandonare la piattaforma in seguito all'acquisto da parte di Elon Musk e al caos che ne è seguito.

Riammessi subito invece gli altri contenuti a pagamento. Con questa mossa Twitter si riallinea agli altri social, come Facebook e Youtube. (ANSA).