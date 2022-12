Nyt, Musk taglia costi, non pagato affitto sede Twitter

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Elon Musk riorganizza la divisione legale di Twitter e sembra posizionarsi per nuove possibili azioni legali. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali il miliardario avrebbe indicato ai dipendenti di non pagare i venditori anticipando potenziali cause. Per tagliare i costi Twitter non ha pagato per settimane l'affitto della sua sede di San Francisco e di altri uffici nel mondo, e ha rifiutato di pagare anche il conto da 197.725 dollari per le spese aeree private effettuate nella settimana in cui Musk ha acquistato il social. (ANSA).