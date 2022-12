Twitter: Musk smantella comitato per la sicurezza del social

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Elon Musk smantella il comitato per la sicurezza di Twitter, creato nel 2016 per affrontare lo sfruttamento minorile, i discorsi di odio, il suicidio e altri problemi sulla piattaforma. Lo riporta il Washington Post, citando una email inviata ai quasi 100 consiglieri del comitato.

Il comitato è stato sciolto meno di un'ora prima dell'attesa riunione del Trust and Safety Council che via Zoom avrebbe dovuto discutere degli ultimi sviluppi. (ANSA).