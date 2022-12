Meta, consiglio supervisione critica il trattamento ai vip

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La 'Corte Suprema' di Meta, ovvero il suo consiglio supervisione, critica l'ingiusta deferenza verso gli utenti vip di Facebook e Instagram nell'ambito del programma 'cross check' e invita a effettuare "significative" modifiche del sistema interno per la revisione dei contenuti di celebrità e politici. Lo riportano i media americani. Secondo il consiglio di supervisione le modalità con cui Meta ha trattato i suoi utenti di alto profilo, come l'ex presidente Donald Trump, hanno lasciato contenuti pericolosi online per servire gli interessi delle aziende a scapito degli obblighi sui diritti umani.

