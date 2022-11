Twitter: problemi controllo copyright,pubblicato intero film

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Oltre al malumore degli utenti e all'agitazione dei dipendenti, su Twitter sembra ci sia anche un problema di protezione del copyright dei contenuti. Come riporta il sito specializzato The Verge, alcuni utenti hanno approfittato di questa falla per pubblicare integralmente diversi film, tra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift con una serie di clip di due minuti in quasi 50 tweet.

I post sono stati online per quasi 24 ore online senza essere rimossi, e solo nelle scorse ore l'account che aveva effettuato l'upload è stato sospeso. In passato, in situazioni analoghe i contenuti venivano eliminati nel giro di pochi minuti dal sistema di moderazione. Secondo alcuni osservatori, il bug sarebbe legato alle dimissioni di massa dei dipendenti Twitter, tra cui quelli anche di questa divisione, per cui il controllo di alcuni servizi e regole funziona a scartamento ridotto.

Secondo il sito Mashable, non solo The Fast and the Furios, ma altri film sarebbero stati 'piratati' su Twitter, tra questi la pellicola Hackers del 1995 e il film Avatar del 2009, entrambi rimossi. Una delle idee di Elon Musk dopo aver acquistato la piattaforma era quella di introdurre video lunghi di oltre 40 minuti per gli abbonati di Twitter Blue, servizio a pagamento. (ANSA).