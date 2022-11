YouTube, arrivano le sessioni di domande e risposte sui live

YouTube ha annunciato una nuova funzione per i live streaming. Si tratta di Live Q&A, le "domande e risposte dal vivo", che permettono ai creatori di gestire al meglio le curiosità poste dagli abbonati al canale durante le dirette. La novità utilizza lo stesso sistema della Live Chat durante i live streaming, ma con regole diverse, volte a contribuire a rendere i live streaming più interattivi. La sessione di domande e risposte può essere avviata durante una diretta utilizzando la Cabina di regia dal vivo, che si trova nel menu a disposizione dei creator. All'interno della sezione, trova spazio anche una funzionalità Live Polls, per avviare sondaggi in tempo reale sugli argomenti trattati. Una volta terminata la sessione di domande e risposte, il creator può tornare alla chat live classica. Come da policy di YouTube, per tutte queste caratteristiche valgono le stesse norme in uso nelle chat dal vivo, ossia le parole vietate verranno filtrate e si potranno segnalare commenti e domande, portando a censure prolungate su singoli utenti in caso di episodi ripetuti.

Tornando alla funzione in sé, le domande appariranno sullo schermo in ordine cronologico e dopo 200, le più vecchie inizieranno a scomparire. È consentita una sola domanda per utente al minuto. Ad oggi, Live Q&A e i sondaggi non possono essere usati sui dispositivi mobili ma solo via computer.

Inoltre, i dettagli della sessione non sono visibili in YouTube Analytics, la piattaforma di analisi dove i creator possono visualizzare numeri e interazioni dei loro video.