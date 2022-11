Wsj, Meta pronta a licenziare migliaia di persone

Dopo il licenziamento di metà degli impiegati di Twitter, potrebbe essere la società proprietaria di Facebook, Meta, la prossima Big Tech a cacciare migliaia di persone. Lo riferiscono in esclusiva al Wall Street Journal fonti informate secondo le quali i tagli saranno annunciati mercoledì della prossima settimana.



Secondo le fonti del Wall Street Journal, gli imminenti licenziamenti a Meta riguarderanno "migliaia di persone". Si tratterebbe della prima operazione del genere nella storia della compagnia e, sebbene in proporzione di dimensione inferiori al maxi licenziamento avvenuto all'interno di Twitter, potrebbe essere il numero più alto di persone cacciata da una Big Tech in un anno che ha visto una contrazione del settore. Lo scorso settembre la società aveva dichiarato di avere 87.000 impiegati e secondo quanto riportato dal quotidiano economico americano già allora pensava a un taglio del 10% delle spese anche attraverso licenziamenti.