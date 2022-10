Elon Musk parlerà venerdì' ai dipendenti di Twitter

Elon Musk si rivolgerà ai dipendenti di Twitter venerdì, il giorno in cui l'accordo per l'acquisizione del social da parte del patron di Tesla dovrebbe essere chiuso. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti.



Elon Musk si descrive 'Chief Twit' sul suo profilo su Twitter. Un cambio che arriva con l'avvicinarsi della scadenza ultima per chiudere l'accordo di acquisizione della società che cinguetta. Entro il 28 ottobre Musk dove completare l'intesa altrimenti, ha stabilito il tribunale del Delaware, si andrà a processo. Secondo indiscrezioni, Musk in questi giorni sta visitando gli uffici di Twitter a San Francisco. "Elon è negli uffici di San Francisco questa settimana per incontri.

Questo è solo l'inizio di molti incontri e conversazioni con Elon, e arete modo di sentirlo direttamente da lui venerdì", afferma il chief marketing officer di Twitter, Leslie Berland, in una comunicazione ai dipendenti riportata dall'agenzia Bloomberg.