Tim Cook ricorda Steve Jobs a 11 morte, 'oggi e per sempre'

"Steve ha mostrato a tutti noi, ripetutamente, che una grande idea può davvero cambiare il mondo. Ricordandolo oggi e sempre": è il messaggio che ha postato su Twitter, il Ceo di Apple Tim Cook, a 11 anni dalla morte di Steve Jobs.

Steve showed us all, again and again, that a great idea really can change the world. Remembering him today and always. pic.twitter.com/LNPBYjOiLs