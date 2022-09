La talpa di Facebook lancia non profit per social migliori

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Frances Haugen, la talpa di Facebook, lancia una non profit con l'obiettivo di rendere migliori di social media. 'Beyond the Screen' muoverà i suoi primi passi creando un database open-source su come "Big Tech sta fallendo i suoi obblighi etici e sociali verso la società". Haugen è salita alle cronache per aver denunciato la società di Mark Zuckerberg, definendola una "minaccia per la democrazia" che ha posto i profitti sopra il bene per il pubblico. (ANSA).