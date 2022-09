La talpa di Twitter,priorità a profitti rispetto a sicurezza

La leadership di Twitter ha "ignorato" gli avvertimenti degli ingegneri ma soprattutto ha dato la priorità ai "profitti rispetto alla sicurezza". Lo ha affermato l'ex responsabile alla sicurezza della società che cinguetta, Peiter Zatko, nel corso di un'audizione alla commissione giustizia del Senato.

"Per 30 anni la mia missione è stata rendere il mondo migliore e più sicuro. Sono entrato in Twitter perché credevo che con le mie capacità avrei potuto migliorare significativamente la sicurezza degli utenti negli Stati Uniti e nel mondo - ha sottolineato - Quando sono entrato ho scoperto che la società era indietro di dieci anni su alcuni aspetti essenziali della sicurezza e non stava facendo significativi progressi. Era come una bomba a orologeria", aggiunge Zatko, ripetendo di aver presentato più volte i problemi ai più alti livelli della società e solo dopo che sono stati inascoltati si è rivolto alle autorità. Zatko ha inoltre aggiunto che le carenze di Twitter mettono a rischio la sicurezza nazionale.

"Se le accuse sono vere, non vedo come l'amministratore delegato Parag Agrawal possa mantenere il suo incarico", ha detto il senatore repubblicano Chuck Grassley nel corso dell'audizione. Agrawal era stato invitato all'audizione ma ha rifiutato di prendervi parte.