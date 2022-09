Wsj,Twitter pagò 7 mln a 'talpa' che poi ha accusato società

Twitter ha pagato circa 7 milioni di dollari al suo ex capo della sicurezza Peiter Zatko come compensazione dopo il suo licenziamento a gennaio. L'accordo, rivela il Wall Street Journal, risale a giugno, pochi giorni prima che Zatko diventasse un 'whistleblower' protetto dalla legge: uno status che gli ha consentito di eludere un connesso accordo di riservatezza. L'ex dirigente ha accusato Twitter di non proteggere adeguatamente i dati sensibili e di aver mentito sui suoi problemi di sicurezza e sugli account spam: tutti elementi che Elin Musk potrà utilizzare nella sua contro causa per la decisione di abbandonare l'accordo da 44 miliardi di dollari per l'acquisto di Twitter.