Meta pianifica funzionalità a pagamento per FB e Instagram

(ANSA) - ROMA - Meta sta pianificando possibili funzionalità a pagamento per Facebook, Instagram e WhatsApp e sta mettendo in piedi un team ad hoc. Lo riporta il sito specializzato in tecnologia The Verge che ha visionato un memo interno inviato ai dipendenti la scorsa settimana. La nuova divisione - sottolinea The Verge - è la prima seria incursione di Meta nella creazione di funzionalità a pagamento nelle sue principali app che insieme vantano miliardi di utenti. E arriva dopo un calo per la società nella raccolta pubblicitaria e investimenti dirottati nel metaverso, la nuova scommessa della compagnia di Mark Zuckerberg. L'ultima trimestrale di luglio ha certificato ricavi diminuiti anno su anno per la prima volta in assoluto.

Il gruppo di lavoro costituito da Meta è stato chiamato 'New Monetization Experiences' e sarà guidato da Pratiti Raychoudhury, che in precedenza era il capo della ricerca di Meta. "Vediamo opportunità per creare nuovi tipi di prodotti, funzionalità ed esperienze per cui le persone sarebbero disposte a pagare e per cui sarebbero entusiaste di pagare", ha affermato a The Verge John Hegeman, vicepresidente Monetizzazione di Meta che supervisiona il gruppo e che ha fatto intendere "un orizzonte temporale di cinque anni".

Sulle piattaforme di Meta ci sono già funzionalità a pagamento come nei gruppi di Facebook (gli amministratori possono addebitare l'accesso a contenuti esclusivi); su WhatsApp viene addebitata ad alcune aziende la possibilità di inviare messaggi ai propri clienti; mentre Instagram ha recentemente annunciato che i creatori potrebbero anche iniziare ad addebitare un abbonamento per l'accesso a contenuti esclusivi.

Anche altri social come Twitter e TikTok TikTok hanno iniziato a testare contenuti a pagamenti per i creators. (ANSA).