Google Store respinge social Trump, non controlla violenza

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Viola le regole sul divieto di contenuti che incitano minacce fisiche e violenza: con questa motivazione Google Play Store ha respinto la richiesta di Truth, la piattaforma social di Trump, di essere inserita tra le app disponibili. Una spiegazione arrivata dopo che l'entourage del tycoon aveva detto di non sapere perche' il suo social network non aveva ancora ricevuto l'approvazione. Il gigante internet ha replicato che e' necessario "un sistema efficace per moderare i contenuti generati dagli utenti". (ANSA).