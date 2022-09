Twitter collabora con il Ministero dell'Interno, contenuti elezioni verificati

(ANSA) - ROMA- Twitter collabora con il Ministero dell'Interno in vista delle elezioni del 25 settembre, introducendo un avviso di ricerca dedicato. "A partire da oggi - spiega una nota - quando le persone su Twitter cercheranno termini relativi alle elezioni, il primo risultato che troveranno sarà un avviso di ricerca che li reindirizzerà a una pagina dedicata sul sito ufficiale del Ministero dell'Interno.

L'iniziativa aiuterà gli italiani ad accedere a informazioni verificate sulle elezioni quando cercheranno delle parole chiave associate su Twitter". Per favorire ulteriormente la circolazione di informazioni verificate sulla piattaforma, Twitter ha anche lanciato una Pagina Evento dedicata con tutte le ultime notizie sulle elezioni e le istruzioni su come si vota. Inoltre, la piattaforma ha rilasciato oggi un'emoji dedicata alle elezioni politiche. Lo strumento "aiuterà gli utenti a trovare i tweet sulle elezioni in modo da stimolare la partecipazione alla conversazione. L'emoji raffigura un'urna elettorale ricoperta dalla bandiera tricolore italiana, e comparirà sulla piattaforma ogni volta che si utilizzerà l'hashtag #ElezioniPolitiche2022".

"Siamo lieti di collaborare con Twitter. Ci auguriamo di portare avanti ulteriori analoghe iniziative per fornire ai cittadini un'adeguata informazione in tempo reale sui canali digitali", ha affermato il Ministero dell'Interno. "Iniziative come l'avviso di ricerca e l'emoji sono parte del nostro continuo lavoro per rendere Twitter una piattaforma accogliente e sicura anche per parlare di politica e siamo grati al Ministero dell'Interno per la collaborazione", ha detto Silvia Caneva, Public Policy Manager di Twitter. (ANSA).