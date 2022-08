Twitter respinge accuse Musk, non violato alcun obbligo

(ANSA) - ROMA - Twitter respinge le accuse di Elon Musk, definendo la lettera dei suoi legali "non valida". La società che cinguetta ribadisce di non aver infranto alcun obbligo contrattuale e sottolineando come le accuse del suo ex capo alla sicurezza Pieter Zatko sono "inaccurate". Twitter si impegna quindi a continuare decisa sulla sua strada per far sì che l'intesa siglata venga rispettata.

Se le accuse dell'ex capo alla sicurezza di Twitter Pieter Zatko si rivelassero vere allora questo dimostrerebbe che la società che cinguetta ha violato alcuni dei obblighi contrattuali, hanno affermato i legali di Musk in una lettera a Twitter, nella quale osservano come le accuse di Zatko "offrono ulteriori basi per mettere fine all'accordo". (ANSA).