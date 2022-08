Twitter estende Circle, condividere tweet con gruppo persone

(ANSA) - ROMA - Dopo il test iniziato a maggio, Twitter estende la funzione Circle pensata per condividere i propri tweet solo con un gruppo specifico di persone, al massimo 150. Le persone inserite in questa lista visualizzeranno un badge verde sotto i tweet destinati al proprio "circolo di amici", che non potranno essere né ritwittati né condivisi.

Inoltre, tutte le risposte ai cinguettii condivisi con questa funzione sono private. La lista potrà essere modificata in qualsiasi momento senza che nessuno riceva una notifica. Prima di pubblicare un tweet tutti gli utenti visualizzeranno l'opzione per poterlo condividere o con il proprio "Circle" o con l'intera lista dei propri follower.



"Gli utenti potranno disporre del massimo della flessibilità scegliendo chi potrà vedere e interagire con i propri contenuti a partire da ogni singolo tweet. La nuova funzione renderà più semplice avere conversazioni più personali e costruire legami più stretti con alcuni dei propri follower", spiega la piattaforma aggiungendo che "continuerà a monitorare la nuova funzione per integrare aggiornamenti e ottimizzarla". (ANSA).