La mamma di Musk, 'non è interessato alle cose materiali'

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Elon Musk "non è assolutamente" interessato alle cose materiali. A confessarlo è la madre, la modella e attivista Maye Musk, in un'intervista a The Times, durante la quale ammette che, a differenza del figlio, non è interessata ad andare su Marte. "Servono sei mesi di preparazione e di isolamento e questo non mi attira. Ma se i miei figli mi chiedessero di farlo lo farei", dice Maye Musk, raccontando che quando va a trovare il figlio in Texas, di solito dorme "in garage. Non si può avere una casa di lusso vicino a un sito per il lancio di razzi". Maye Musk è una fan del figlio, che quest'anno ha accompagnato al Met gala e che ha difeso a spada tratta quando sono trapelate le indiscrezioni di un suo flirt con l'ex moglie del suo amico e co-fondatore di Google Sergey Brin. (ANSA).