Instagram, under 16 vedranno meno contenuti sensibli

(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Instagram introduce una misura per gli under 16 che si iscrivono alla piattaforma: imposta di default la modalità 'Meno', che limita la visione di contenuti sensibili. "Sarà quindi più difficile che i ragazzi possano imbattersi in contenuti spiacevoli durante la loro esperienza", spiega la società di proprietà del gruppo Meta.

Instagram fa inoltre sapere che sta anche testando nuove modalità per incoraggiare gli adolescenti ad aggiornare le impostazioni di privacy e sicurezza del loro account, che saranno presto attive anche in Italia. "Mostreremo delle notifiche agli under 18 - sottolinea - per invitarli a rivedere e gestire chi può vedere i loro contenuti, decidere da chi possono essere contattati, impostare il controllo di contenuti sensibili e gestire il tempo di permanenza in app".

Su Instagram, nella sezione Impostazioni, è già possibile gestire i contenuti che ciascun utente può trovare inappropriati attraverso lo strumento di Controllo dei Contenuti Sensibili.

"Tali contenuti non violano le Linee Guida della community di Instagram, ma riguardano argomenti che alcune persone possono ritenere spiacevoli", sottolinea la piattaforma. (ANSA).