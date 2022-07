Twitter: il 19 luglio la prima udienza con Musk in tribunale

Il primo round dello scontro fra Twitter e Musk si consumerà il 19 luglio presso il tribunale del Delaware. E' stata infatti fissata la data delle prima udienza nella battaglia legale fra la società che cinguetta e il patron di Tesla. L'incontro è previsto alle ore 11 locali e punta a valutare la richiesta di Twitter per un processo rapido. Musk cerca di bloccare la richiesta di un processo rapido avanzata da Twitter per costringere il patron di Tesla a onorare l'acquisto della societa' al prezzo stabilito di 44 miliardi di dollari. Twitter punta infatti a un processo gia' in settembre, mentre Musk punta a febbraio se non piu' in la'. Twitter ha tirato per le lunghe sull'accordo e ora vuole correre per il processo, mette in evidenza Musk secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg.