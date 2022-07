Il caos voli scoppia anche online

È scoppiata, oltre che negli aeroporti, anche sulla rete la questione degli scioperi delle compagnie aeree in Italia e in Europa. ANSA e DataMediaHub hanno analizzato le conversazioni online (social + news online + blog e forum) per capire cosa ne pensino gli italiani di ritardi e cancellazioni dei voli. Sono state analizzate in particolare le conversazioni relative a tre parole chiave: aerei, aeroporti e voli.

Per quanto riguarda gli aerei le citazioni sono state più di 16mila, da parte di oltre 5mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto (like + reaction + commenti e condivisioni) quasi 127mila persone. Gli aerei hanno ottenuto poco meno di 35mila citazioni, da parte di quasi 10mila persone, i cui contenuti hanno coinvolto circa mezzo milione di soggetti.

È però sui voli che si concentrano la maggior parte delle conversazioni. Più di 106mila citazioni, da parte di oltre 26mila autori unici, i cui contenuti hanno coinvolto più di 570mila persone.

Volumi di conversazioni che hanno prodotto complessivamente una portata potenziale, la cosiddetta “opportunity to be seen”, l’incredibile cifra di 3.542 miliardi di impression. Portata potenziale che stimiamo ragionevolmente corrispondere ad una portata effettiva di poco inferiore a 172,6 miliardi di visualizzazioni, al lordo delle duplicazioni.

Numeri stellari che danno la dimensione della diffusione della questione, e della rabbia ad essa collegata. Infatti, non a caso, per tutte le parole chiave prese in esame si registra una netta prevalenza di emozioni negative correlate alle verbalizzazioni online su quanto viaggiare in aereo.

La “ruota” con i termini maggiormente associati a ciascuna parola chiave da noi analizzata fornisce uno spaccato della questione con “personale”, “volo/i”, “trasporti”, e naturalmente “compagnie aeree” a dominare la scena.

E difatti il contenuto che ha generato maggior coinvolgimento in assoluto è un video su TikTok in cui, Giovanni Arena, che conta 1,1 milioni di follower sulla piattaforma social di video brevi, spiega come farsi rimborsare in caso di cancellazione di un volo per il quale si è acquistato il biglietto.