Twitter a Musk, richiesta per fine accordo non è valida

La richiesta di Elon Musk di mettere fine all'accordo per acquistare Twitter non è valida ed è sbagliata. Lo afferma la società in una lettera ai legali di Musk. Twitter è "impegnata" a chiudere l'accordo con Musk al "prezzo e nei termini stabiliti", si legge nella lettera inviata dalla società che cinguetta ai legali del patron di Tesla.

Twitter ribadisce di essere intenzionata a seguire le vie legali per attuare l'accordo e si dice "fiduciosa" sul fatto che prevarrà in tribunale. Twitter ritiene che la richiesta per mettere fine all'accordo sia "non valida e sbagliata", oltre a essere un rigetto degli "obblighi previsti".

Intanto Musk ironizza sull'attesa azione legale. In un tweet posta quattro immagini con lui che ride accompagnate da alcune affermazioni. "Dicevano che non potevo acquistare Twitter", si legge nella prima. "Dicevano che non avrebbero diffuso le informazioni sugli account falsi e bot", è il secondo messaggio.

"Ora vogliono costringermi ad acquistare Twitter in tribunale", recita nel terzo messaggio Musk. Nell'ultima affermazione, accompagna da una foto di Musk che ride con la testa buttata all'indietro, si legge: "Ora devono diffondere le informazioni sugli account falsi e bot in tribunale". Il patron di Tesla ha ripetutamente accusato Twitter di non voler consegnare i dati sugli account falsi, che la società che cinguetta stima in meno del 5% del totale.