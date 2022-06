Maturità, tra le tracce anche il tema dell'iperconnessione

(ANSA) - ROMA - "Tienilo acceso: posta commenta condividi senza spegnere il cervello": una traccia dell'esame di maturità riguarda l' iperconnessione: una riflessione a partire da un testo di Vera Cheno e Bruno Mastroianni.

"Vivere in un mondo iperconnesso comporta che ogni persona abbia, di fatto, una specie di identità aumentata occorre imparare a gestirsi non solo nella vita reale ma anche in quella virtuale senza soluzione di continuità...". Ai maturandi viene proposto uno stralcio del saggio "Tienilo acceso" di Vera Ghana e Bruno Mastroianni in cui gli autori discutono dei rischi della rete, soprattutto in materia di web reputation. Agli studenti viene chiesto se nel proprio percorso di studi hanno avuto modo di affrontare queste tematiche e di riflettere sulle potenzialità e sui rischi del mondo iperconnesso. Viene inoltre chiesto di argomentare il proprio punto di vista anche in riferimento alla cittadinanza digitale, sulla base delle proprie esperienze, delle proprie abitudini e della propria sensibilità. Infine il maturando può articolare un elaborato in paragrafi o presentarlo con un titolo complessivo. (ANSA).