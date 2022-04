Twitter: Musk ha ipotizzato taglio posti lavoro e costi

Taglio dei costi e della forza lavoro, ma anche pagare gli influencer per creare contenuti. Sono alcune delle idee aleggiate da Elon Musk per Twitter con le banche durante le sue trattative per ottenere finanziamenti per acquistare la società che cinguetta. Fra le ipotesi avanzate dal patron di Tesla per rilanciare Twitter c'è anche la possibilità di introdurre un abbonamento. Nel corso delle conversazioni, riportate dai media americani, Musk avrebbe chiarito che intende realizzare profitti da Twitter e avrebbe portato gli esempi di Tesla e SpaceX, due delle sue creature.