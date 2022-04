Ragazzo suicida dopo uso compulsivo social,causa a Meta-Snap

(ANSA) - ROMA, 13 APR - I genitori di un adolescente del Wisconsin hanno fatto causa a Meta e Snap affermando che loro figlio si è suicidato dopo essere diventato un utente compulsivo dei social media, ed è stato tenuto agganciato alle app da algoritmi deliberatamente progettati per promuoverne un uso eccessivo. Christopher James Dawley si è tolto la vita nel gennaio 2014, un mese prima del suo 17esimo compleanno: era uno studente modello, sportivo e amante delle attivita' all'aria aperta, ma era diventato talmente ossessionato dai social media che spesso rimaneva su Instagram sino alle tre di notte. Nella causa si afferma che "né Meta né Snap hanno avvertito gli utenti o i loro genitori degli effetti di dipendenza e mentalmente dannosi che l'uso dei loro prodotti causava tra gli utenti minori". "CJ non ha mai mostrato segni di depressione o problemi mentali - ha detto la madre, Donna Dawley - ma e' diventato dipendente dai social, mostrando progressivamente sintomi di mancanza di sonno, e ossessione con l'immagine del suo corpo".

All'inizio del 2014 ha scritto su Facebook "chi ha spento la luce?", poi ha preso un fucile calibro 22 in una mano, lo smartphone nell'altra e si e' sparato. Ne' Meta ne' Snap hanno commentato le accuse. (ANSA).