Google lancia Innovation Challenge per l'informazione

In occasione del Festival Internazionale di Giornalismo di Perugia, Google ha annunciato la prima Google News Initiative Innovation Challenge per l'Europa, con l'obiettivo di sostenere alcune piccole e medie organizzazioni che lavorano nel campo dell'informazione, portando innovazione nel settore.

L'Innovation Challenge è aperta a tutti gli editori tradizionali, editori di testate online, startup del mondo dell'informazione, collaboratori e liberi professionisti con sede in Europa. I candidati idonei devono avere redazioni con meno di 50 giornalisti a tempo pieno (gli editori che impiegano più di 50 giornalisti a tempo pieno possono presentare domanda e saranno considerati soggetti a discrezione di Google). Per ogni progetto ritenuto idoneo sono disponibili finanziamenti fino a un massimo di 150.000 euro.

Questo nuovo programma segue la precedente iniziativa per l'Europa, il Digital News Innovation Fund. Il Fondo DNI ha sostenuto 662 ambiziosi progetti nel settore del giornalismo digitale, che spaziano dal fornire ai giornalisti investigativi strumenti per collaborare oltre confine, alla creazione di software open source per supportare i modelli di business del giornalismo indipendente a crescere, all'utilizzo della realtà virtuale per aiutare le persone a sviluppare maggiore empatia verso gli altri.