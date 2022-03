'Apple e Meta hanno dato dati utenti a finte forze ordine'

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Apple e Meta hanno consegnato dati dei propri utenti ad hacker mascherati da forze dell'ordine. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando alcune fonti, secondo le quali i due colossi hanno consegnato alla metà del 2021 dati quali indirizzi, numeri di telefono e indirizzi IP agli hacker che li richiedevano con la formula di emergenza, con la quale non è necessario un ordine del tribunale. Snap ha ricevuto una richiesta analoga dagli stessi hacker ma non è chiaro se abbia fornito i dati. Gli hacker responsabili sarebbero affiliati con il gruppo di cybercrimine 'Recursione Team', che non è più attivo ma i cui membri continuano a condurre cyberattacchi.

(ANSA).