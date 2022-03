Internet, quasi 4.000 nuovi domini legati al food nel 2021

(ANSA) - PISA, 23 MAR - Sono quasi 4mila i nuovi domini .it afferenti al settore dell'agroalimentare registrati nel 2021. E per il 2022 tra gennaio, febbraio e marzo (in corso) registrati "a ora ben 4.680 nuovi siti nel settore dell'agroalimentare". Lo rende noto Registro .it, anagrafe del web a targa italiana e organo dell'Istituto di informatica e telematica del Cnr (Cnr-Iit), che dal 2016 ha istituito, in collaborazione con il dipartimento di informatica dell'Università di Pisa e Infocamere, Fine, osservatorio permanente per analizzare la diffusione di internet tra i vari settori appartenenti all'agroalimentare e studiare la loro diffusione. I nuovi siti .it legati al food nati nel 2021 sono per la precisione 3834: di questi quasi il 41,94% appartiene alla ristorazione, il 12% ai farinacei e il 10,17% al vino. Seguono i settori altro agro (caccia, cattura di animali, silvicoltura e utilizzo di aree forestali ecc.) con il 9,05%, agriturismo con il 5,63% e coltivazioni con il 4,90%. Situazione simile anche su base totale: dei 101.605 siti .it registrati finora il 37,8% appartiene sempre al settore ristorazione, il 12,3% al vino, l'11,3% ai farinacei. Seguono, entrambi all'8,3%, i settori altro agro e agriturismo. Più in generale, dall'inizio della rilevazione nel 2016, si rileva - al netto delle cancellazioni negli anni - un incremento di circa 8mila unità per quel che riguarda i siti web in .it afferenti al settore; un aumento pari all'8,4%. Al momento della fotografia iniziale, dei 93.730 siti registrati per l'agroalimentare il 36,1% apparteneva sempre alla categoria ristorazione, l'11,5% a quella del vino mentre 11,3% a quella dell'agriturismo.

"Quello dell'agroalimentare è un settore fondamentale per l'economia italiana - ha commentato Marco Conti responsabile di Registro .it e direttore di Cnr-Iit - ma siamo certi che questa circostanza trovi riscontro anche sul web? È per rispondere a domande come questa che, sei anni fa, è nato Fine".

L'Osservatorio è "una fotografia attendibile per osservare come la situazione cambi nel corso del tempo all'interno del web agroalimentare a targa italiana" - aggiunge Maurizio Martinelli primo tecnologo di Cnr-Iit. (ANSA).