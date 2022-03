Russia lancia Rossgram, alternativa a Instagram

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - Rossgram, alternativa russa a Instagram sara' lanciata il 28 marzo. Lo ha rivelato mercoledi' lo specialista di marketing digitale Alexander Zobov, come riporta la Tass. Instagram dal 14 marzo e' vietato in Russia.

Una decisione presa dopo che la piattaforma social ha rimosso il divieto di incitamento all'odio contro i russi e ha consentito inviti alla violenza contro le truppe russe. "L'alternativa russa a Instagram con funzionalita' e strumenti familiari e app mobili per Android e iOS sara' anciata il 28 marzo", ha affermato Zobov, aggiungendo che inizialmente la nuova piattaforma sara' disponibile per i migliori blogger, investitori e sponsor e sara' accessibile agli utenti ordinari ad aprile 2022. (ANSA).