Ucraina: da Instagram nuove misure sicurezza per profili privati

(ANSA) - MILANO, 10 MAR - Instagram introduce nuove misure di sicurezza per i post che arrivano da account russi e ucraini. La prima novità è l'oscuramento della lista delle persone che seguono profili privati con sede nei due paesi. Chi già segue tali profili non sarà più in grado di vedere l'elenco dei loro follower, mentre gli account privati non compariranno più nella lista dei follower. Secondo Meta, che gestisce il social, la misura è stata presa per proteggere le persone che potrebbero essere oggetto di denuncia da parte delle autorità, per i loro post a favore o contro la guerra. Nei giorni scorsi, anche Facebook aveva introdotto una misura simile con il "Blocco profilo", per limitare la visualizzazione dei contenuti pubblicati. I profili bloccati sono indicati da un piccolo badge di colore blu con un lucchetto al suo interno.

Instagram ha apportato anche altre modifiche alla piattaforma, maggiormente focalizzate a contenere la diffusione di contenuti potenzialmente fuorvianti. Ad esempio, i post dei media russi controllati dallo stato saranno posizionati più in basso nella barra delle storie e penalizzati nel flusso dei contenuti sulla bacheca degli utenti. Coloro che decideranno di condividere i post provenienti da tali account vedranno un avviso che spiega come ciò che si sta pubblicando arriva da un'entità statale russa. Gli stessi post condivisi da profili collegati a Mosca non saranno più presenti nelle sezioni Esplora e Reels alla voce dei "raccomandati", rendendo la loro scoperta più difficile anche con la funzione di ricerca. Misura già intrapresa da Facebook all'indomani del bando russo. (ANSA).