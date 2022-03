SpaceX lancia nuovi satelliti Starlink per internet

(ANSA) - ROMA, 10 MAR - Lanciati da Cape Canaveral altri 48 satelliti della costellazione Starlink di SpaceX per l'internet globale, che offre i suoi servizi anche in Ucraina per supportare le comunicazioni durante il conflitto con la Russia.

Il primo stadio del razzo Falcon 9 (al suo quarto volo nello spazio) è rientrato come da programma, atterrando in verticale sulla nave-drone che lo attendeva a nord-est delle Bahamas. E' la decima missione dell'anno per SpaceX, a soli sei giorni dall'ultimo lancio del 3 marzo scorso: si conferma così la cadenza settimanale annunciata dalla compagnia di Elon Musk.

