Meta, intervenuti su 1,2 miliardi di contenuti spam

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Facebook nel quarto trimestre 2021 è intervenuta su 1,2 miliardi di contenuti spam, in crescita rispetto ai 777 milioni del terzo trimestre; 4 milioni di contenuti legati alla droga, in crescita rispetto ai 2,7 milioni del terzo trimestre del 2021; su 1,5 milioni di contenuti legati alle armi da fuoco, in crescita rispetto agli 1,1 milioni rilevati nel terzo trimestre. Sono i risultati del report periodico sull'applicazione degli Standard della Comunità di Meta. "Tra il terzo e il quarto trimestre del 2021, la diffusione dei contenuti pericolosi su Facebook e Instagram è stata per lo più costante o in diminuzione in alcune delle aree di policy. Questo è avvenuto, in parte, grazie al miglioramento e al potenziamento delle nostre tecnologie di rilevamento proattivo", spiega Guy Rosen, Vice Presidente Integrity.

Su Instagram, nel quarto trimestre 2021, la società è invece intervenuta su 905.300 contenuti legati al terrorismo, in aumento rispetto ai 685.200 contenuti rilevati nel terzo trimestre e 195.000 contenuti relativi alle armi da fuoco, in crescita rispetto ai 154.400 del trimestre precedente, anche in questo caso spiega Meta, "grazie ai cambiamenti introdotti dalle tecnologie di rilevamento proattivo". (ANSA).