Twitter testa opzione, rimuovere menzioni in conversazione

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Twitter vuole fornire più controllo agli utenti della propria esperienza sul social. La piattaforma starebbe testando un'opzione per liberarsi dalla "schiavitù" dei tag, cioè delle menzioni in una conversazione.

L'indiscrezione arriva dalla ricercatrice Jane Manchun Wong che ha allegato a un tweet la foto della possibile opzione, che in italiano si potrebbe tradurre in "lascia questa conversazione". La funzione annullerebbe il tag del nome utente da una conversazione su Twitter, impedirebbe ad altri di menzionarlo di nuovo nella conversazione e di ricevere notifiche al riguardo; si potrà comunque leggere la conversazione e le risposte che ne derivano. Contattata dal sito specializzato The Verge, la piattaforma non ha commentato sulla novità.

Non è la prima funzione mirata al maggiore controllo degli utenti: qualche giorno fa, ad esempio, è partito il test globale per l'introduzione dei "non mi piace" sulla piattaforma. (ANSA).