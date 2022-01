Papa: su social non si ascolta,tutt'al più si origlia e spia

"C'è un uso dell'udito che non è un vero ascolto, ma il suo opposto: l'origliare. Infatti, una tentazione sempre presente e che oggi, nel tempo del social web, sembra essersi acuita è quella di origliare e spiare, strumentalizzando gli altri per un nostro interesse. Al contrario, ciò che rende la comunicazione buona e pienamente umana è proprio l'ascolto di chi abbiamo di fronte, faccia a faccia, l'ascolto dell'altro a cui ci accostiamo con apertura leale, fiduciosa e onesta". E' il monito di papa Francesco nel Messaggio per la 56/a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, sul tema "Ascoltare con l'orecchio del cuore".