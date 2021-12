Covid: Apple chiude al pubblico i suoi negozi a New York

- Apple chiude al pubblico i suoi negozi a New York in seguito al balzo dei casi di Covid.



"Monitoriamo regolarmente e rivediamo le misure sanitarie per il benessere dei clienti e dei dipendenti", afferma Apple in una nota riportata da Bloomberg, nella quale si precisa l'impegno a un "approccio ampio che si basa su test regolari ai dipendenti, la richiesta di indossare le mascherine ai consumatori e una accurata pulizia".