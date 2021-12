Il tweet Fedez al Primo Maggio il più popolare del 2021

Il tweet che ha ricevuto più like e retweet da parte degli italiani nel 2021 è stato pubblicato da Fedez in occasione della sua partecipazione al Concerto del Primo Maggio Rai. Lo rende noto Twitter nella sua analisi annuale delle conversazioni sulla piattaforma. Al secondo posto c'è la stessa piattaforma dei cinguettii per un messaggio ironico pubblicato il 4 ottobre dopo un lungo down delle app di Facebook.

Nella categoria dei tweet che hanno ricevuto più like rientrano anche quelli dei Maneskin, fenomeno musicale dell'anno, a Sanremo e all'Eurovision Song Contest. E c'è pure la politica, con il post in cui l'ex Presidente del Consiglio Conte manifesta il proprio sostegno a Fedez per il caso legato al Concerto del Primo Maggio.

Sul fronte della politica estera trionfa il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Tra i contenuti più apprezzati dagli utenti di Twitter in Italia si trovano anche l'emozionante annuncio di Cecilia Strada per la morte del padre Gino, e il tweet pubblicato dalla Nasa contenente la prima foto scattata su Marte dalla sonda Perseverance. In un 2021 caratterizzato da grandi trionfi sportivi italiani, la storia sportiva più ritwittata è la medaglia d'argento vinta alle Olimpiadi da Vanessa Ferrari, la stella della ginnastica artistica italiana.

La pandemia da Covid19 nel 2021 è stata ancora protagonista delle conversazioni su Twitter. Quest'anno gli utenti hanno dibattuto non solo con l'hashtag #Covid19 ma anche con #greenpass. E ha tenuto banco anche la discussione sul #ddlzan, mentre con #tzvipe #gfv, iprispettivamente in prima e seconda posizione, il Grande Fratello Vip e il suo vincitore Tommaso Zorzi sono i fenomeni televisivi più twittati.