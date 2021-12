Dai vaccini all'ambiente, il 2021 su Facebook e Instagram

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Classifica di fine anno per Meta, la compagnia che include le attività di Facebook e di tutte le aziende controllate da quest'ultima. Il colosso americano ha rilasciato un lungo elenco dei temi più discussi proprio su Facebook e Instagram, in Italia, nel corso del 2021. I più caldi sono quelli legati ai vaccini e all'ambiente e sostenibilità ma anche i diritti e l'identità di genere, con un occhio al calcio e allo sport, che in questo anno ha visto protagonista l'Italia a più riprese.

Meta ha individuato le parole che, più di tutte, hanno registrato picchi di utilizzo all'interno dei post e dei commenti sulle proprie piattaforme, spesso rispecchiando i temi che hanno mobilitato maggiormente l'opinione pubblica. Tra gli argomenti più commentati, nella categoria dell'attualità, non possono mancare i vaccini e stato d'emergenza, al pari di bitcoin e intelligenza artificiale. E ci sono, anche in coincidenza della Conferenza Cop26 di Glasgow, pure temi e persone che si riferiscono ai cambiamenti climatici: Greta Thunberg, i Fridays for Future, biodiversità, ora della Terra.

I tanti dibattiti che hanno caratterizzato il mondo politico e la società si rispecchiano anche sui social. Ecco perché tra le parole più postate e commentate del 2021 ci sono eterosessualità, identità di genere, lesbismo, transfobia e orientamento sessuale. Elementi in linea con temi sociali, quali disabilità, diritti umani, divorzio, femminicidio, genocidio.

Senza alcun dubbio, il 2021 è stato l'anno dello sport italiano.

Il ritorno di José Mourinho la fa da padrone nel segmento sportivo, così come Leonardo Bonucci, Giochi Olimpici estivi, Paulo Dybala e Uefa Europa League. Dodici mesi di ripartenza che si rispecchiano anche nel turismo: Cesenatico e Costiera Amalfitana tra le mete più desiderate dagli italiani, almeno in post e commenti. (ANSA).