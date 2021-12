Square cambia nome e diventa Block Inc, nuova svolta Dorsey

(ANSA) - ROMA, 02 DIC - Square, la piattaforma di pagamenti mobili guidata da Jack Dorsey, cambia nome e diventa Block Inc.

Un cambio che rappresenta, secondo gli analisti, una 'rinascita simbolica'. Per la società invece riflette la sua evoluzione dai soli pagamenti elettronici a piattaforma di servizi finanziari concentrata sul Bitcoin. Il cambio rappresenta una nuova svolta per Dorsey, che nei giorni scorsi si è dimesso da amministratore delegato di Twitter. (ANSA).