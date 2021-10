The Hundred, aumento capitale per casa influencer del futuro

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Il suo obiettivo è trasformare gli influencer emergenti in un fenomeno di successo da milioni di follower. Si tratta di 'The Hundred', la media holding che si è rafforzata proprio in questi giorni con un aumento di capitale di 5 milioni di euro. Nata per scoprire gli influencer del futuro grazie all'utilizzo della tecnologia più avanzata, Big Data compresi, li supporta poi dal punto di vista artistico e imprenditoriale con l'obiettivo di creare marchi e aziende di successo. Un traguardo che premia il modello proposto da The Hundred: non un'agenzia classica ma un laboratorio che sviluppa su misura nuovi brand e progetti aziendali insieme agli entertainer. Un concetto innovativo che permette agli influencer di accedere a importanti capitali e a competenze per passare dalla promozione di prodotti e servizi di terzi alla valorizzazione di asset propri. Dopo l'aumento di capitale, supportato da un gruppo di investitori guidati da Nicola Volpi, uno dei partner fondatori di Permira e da Antonio Zaccheo, presidente del Cda di The Hundred, la media holding punta a nuove partnership con i migliori entertainer italiani e diversi accordi sono in fase di chiusura. Beauty & Make-up, Education e Gaming saranno i settori di riferimento sui quali l'azienda punterà nel medio-lungo termine. TikToker, musicisti, artisti, fashion blogger sono solo alcuni dei profili che The Hundred segue con interesse.

"Come il venture capital investe nelle start up, così The Hundred investe sui talent più promettenti creando marchi ed aziende insieme a loro in una logica di partnership. Il nostro approccio si basa su di un affiancamento vero e proprio che aiuta gli influencer a crescere dal punto di vista artistico ed imprenditoriale fornendo loro tutti gli strumenti necessari", ha dichiarato Vincenzo Macrì - CEO & CoFounder di The Hundred".

(ANSA).