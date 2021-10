A Internet Festival salute 5G e escape room su Afghanistan

(ANSA) - PISA, 08 OTT - Meditare in realtà aumentata grazie a una app immersiva, sperimentare i servizi sanitari del futuro con tecnologie 5G, confrontarsi con un conflitto a distanza e sfuggire ai rischi usando il modello di una escape room, indossare un visore per entrare in una realtà parallela, mangiare un concerto: sono solo alcune delle esperienze che sarà possibile provare in prima persona domani all'Internet Festival, in corso a Pisa fino a domenica.

Le installazioni interattive da testare sono al Centro Congressi Le Benedettine, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 18.30. Tra queste si inaugurano le due escape room "Escape from Benedettine", a cura di Fosforo: la festa della scienza, ed "Escape War!," a cura di Emergency, ambientata in Afghanistan per proiettare i giocatori nella vita di chi ogni giorno, da oltre 40 anni, subisce una guerra che ha causato milioni di morti, profughi e centinaia di migliaia di feriti e mutilati. Il mondo 3D è protagonista nell'installazione di Andrea Camporeale, Interazioni VR, che permette al visitatore di animare un avatar virtuale, e in quella a cura di VG Perspective dedicata al mondo del videogioco, "Luoghi oltre lo schermo".

"MedinItaly", invece, è un'esperienza sonora meditativa in realtà virtuale ambientata nel paesaggio italiano e pensata per alleviare lo stress quotidiano. L'installazione, sviluppata e progettata da La Jetèe - Roberto Malfagia, Francesca Nucci, Giampaolo Capobianco, combina il meglio delle tecnologie contemporanee con le pratiche della Mindfullness e del Binaural Sound Healing. "5G for Mobile Health" è infine il nome del progetto della Scuola Superiore Sant'Anna dedicato al ruolo sempre più centrale dei servizi di mobile health and e-health, (ANSA).