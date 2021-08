Algoritmo foto di Twitter 'preferisce' volti chiari e magri

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - L'algoritmo d Twitter che taglia automaticamente le foto 'preferisce' i volti più magri, giovani e con una carnagione chiara. Lo ha scoperto Bogdan Kulynyc, un ricercatore dell'Efpl di Losanna, che ha vinto un concorso lanciato dallo stesso social per trovare difetti nel proprio 'saliency alorithm', che già qualche mese fa aveva mostrato problemi di razzismo, tanto da essere disattivato.

La funzione sotto esame è quella che decide come tagliare le foto più grandi della preview mostrata nei tweet. Quando ci sono due volti nella foto, aveva già dimostrato lo studio condotto dalla stessa Twitter, l'algoritmo tende a favorire i volti più chiari, nascondendo invece quelli di colore. Nella ricerca che ha vinto il primo premio, di 3500 dollari, Kulynic ha invece dimostrato che la 'saliency' del volto può essere aumentata se si applicano filtri che lo rendono appunto più chiaro, ma anche più magro e, in generale, più 'femminile', diminuendo la probabilità che venga tagliato. "Questo dimostra - scrive Twitter nell'annuncio del premio - che i modelli basati su algoritmi amplificano le distorsioni e le aspettative della società sulla bellezza del mondo reale". (ANSA).